أعلن مجلس إدارة نادي الهلال السوداني، مساء اليوم الأربعاء، تعاقده بشكل رسمي مع حمادة صدقي، لتولي مهمة تدريب الفريق في الفترة المقبلة.

وكتبت الصفحة الرسمية لفريق الهلال السوداني على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": "وقع المدرب المصري حمادة صدقي، على عقده كمدرب عام للفريق الأول لنادي الهلال، حيث جرى التوقيع مساء اليوم بالمكتب التنفيذي للهلال، بحضور ووكيل أعماله أحمد عباس، والدكتور حسن علي عيسى، الأمين العام لمجلس الإدارة، كما انضم للجهاز الفني المصري أحمد عبد الفتاح، في منصب مساعد المدرب".

يذكر أن الهلال السوداني يحتل المركز الثالث برصيد 28 نقطة في مسابقة الدوري السوداني.

ويتصدر النجم الساحلى التونسى جدول ترتيب المجموعة الثانية بمسابقة دورى أبطال أفريقيا برصيد 6 نقاط، متفوقاً بفارق ثلاث نقاط على ناديا الأهلي والهلال السوداني، بينما يحتل بلاتينيوم بطل زيمبابوي المركز الرابع والأخير دون رصيد من النقاط.