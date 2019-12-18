الكرملين: العقوبات الأمريكية لن توقف مشروع نورد ستريم 2

أكدت روسيا أن العقوبات الأمريكية ضد خط غاز "نورد ستريم 2" الذي ينقل الغاز الروسي لأوروبي عبر بحر البلطيق لن تستطيع وقف المشروع الذي يتكلف مليارات.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء، اليوم الأربعاء، عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قوله: "نتوقع أن يتم إنشاء المشروع".

وردا على سؤال الوكالة عما إذا كانت العقوبات التي أقرها الكونجرس لا تزال قادرة على الحيلولة دون إتمام المشروع، قال المتحدث: "لا"، مضيفا أن العقوبات مثال نموذجي على "المنافسة التي تخلو من الضمير" وأنها تهدف إلى جر قدم أوروبا للقبول بمشروع أعلى تكلفة، مشيرا بذلك للغاز المسال الأمريكي، الأعلى تكلفة من الغاز الروسي عبر خطوط الغاز العملاقة.

وتابع المتحدث: "مثل هذه الأعمال لا تعجب موسكو ولا العواصم الأوروبية، لا تعجب برلين ولا باريس".

واتهم بيسكوف الولايات المتحدة بانتهاك القانون الدولي و"توسيع سيطرتها المفتعلة على السوق الأوروبية".

يُذكر أن القانون الذي أقره الكونجرس الأمريكي ويتضمن عقوبات ضد خط غاز "نورد ستريم 2" لا يزال يحتاج فقط توقيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ليصبح ساريا.

وأقر الكونجرس هذا القانون قبل فترة وجيزة من الانتهاء منه، وذلك رغم الانتقادات الألمانية لهذا القانون الذي يفرض عقوبات على الشركات المشاركة في المشروع.

ومن المنتظر أن يبدأ خط غاز "نورد ستريم 2" نقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا، متفاديا بولندا وأوكرانيا، وذلك اعتبارا من العام المقبل.