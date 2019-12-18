يقام حفل لعازف الأوكورديون الروسي سفياتيسلاف شيرشكوف، وللمغنية الروسية الشهيرة مارتا سيربريكوفا، غدا الخميس، وينظم المركز الثقافي الروسي هذه الاحتفالية الموسيقية، والتي تبدأ 7 مساءً بمسرح تشايكوفسكى بالقاهرة.

وحصل الفنان شيرشكوف على الميدالية الفضية فى مسابقة العزف على الآلات الشعبية التى تقام سنوياً في روسيا، تحت عنوان "الثروة القومية الروسية".

وقال أليكسى تيفانيان مدير المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، إن شيرشكوف وسيربريكوفا نجما العزف والغناء فى روسيا، يحضران إلى مصر في زيارة قصيرة لتقديم هذا الحفل الموسيقى فى إطار الاستعداد لعام الثقافة المصرية الروسية فى مطلع عام 2020، وهى الزيارة الأولى لهما لمصر.

وتتنوع برامج الاحتفال فتشمل مقطوعات موسيقية على آلة الأوكورديون التى تُعد من أشهر الآلات الموسيقى الشعبية الروسية، كما تضم مجموعة من الأغانى مثل كالينكا، لون الحمام، نبات الشجر، أحزان عابرة، زهرة الكالينا، أهلا بالشتاء، فى طريقى للشارع، وختاماً بالأغنية الروسية الشهيرة حوار مع السعادة.