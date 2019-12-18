ستاندرد أند بورز تعدل النظرة المستقبلية للاقتصاد البريطاني من سلبية إلى مستقرة

أعلنت مؤسسة ستاندرد اند بورز الدولية للتصنيف الائتماني أمس الثلاثاء، عن تحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد البريطاني من سلبية إلى مستقرة بحسب وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية.

يذكر أن النظرة المستقبلية السلبية يعني احتمال خفض التصنيف الائتماني للدولة خلال الشهور المقبلة، في حين أن النظرة المستقبلية المستقرة يعني تثبيت التصنيف الائتماني للدولة خلال الشهور المقبلة.

يأتي إعلان ستاندرد أند بورز بعد أياممن فوز حزب المحافظين بزعامة بوريس جونسون في الانتخابات البرلمانية البريطانية بما يمهد الطريق أمام موافقة البرلمان البريطاني على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

من ناحيته قال مارك كارني محافظ بنك إنجلترا المركزي أمس، إن احتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بدون اتفاق تراجعت بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد مؤخرا والتي حقق فيها رئيس الوزراء بوريس جونسون انتصارا كبيرا.

وقال كارني في تصريحات للصحفيين بعد إصدار تقرير الاستقرار المالي في بريطانيا: "السيناريو الأسوأ هو الخروج المضطرب بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي.. احتمالات هذا السيناريو تراجعت بسبب نتيجة الانتخابات ونوايا الحكومة الجديدة. السيناريو نفسه والمخاطر التي نحمي النظام منها نتيجة له لم تتغير، لكنه فقط أصبح أقل احتمالا".

وأضاف كارني: "ما يتوقعه الناس منا هو أن نواصل التأكد من استعداد النظام (المالي)" لمواجهة أي سيناريوهات.