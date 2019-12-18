مقتل وإصابة 16 من مسلحي طالبان في غارات جوية للعمليات الخاصة الأفغانية

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سقط ما لا يقل عن 16 من مسلحي طالبان بين قتيل ومصاب في عمليات أمنية وغارات جوية شنتها القوات الخاصة الأفغانية في ثلاث أقاليم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن مسؤولين عسكريين، قولهم اليوم الأربعاء، إن القوات الخاصة الأفغانية قتلت 3 من مقاتلي طالبان ودمرت مخبأ صغير للأسلحة خلال غارة في منطقة بلخ بإقليم بلخ شمال البلاد.

وأضاف المسؤولون الأفغان أن القوات الخاصة قتلت اثنين من مسلحي طالبان ودمرت مخبأين للأسلحة خلال غارات منفصلة في مقاطعتي خوجاني و رودات في إقليم ننجرهار شرق أفغانستان.

وقال المسؤولون إن القوات الخاصة دمرت مخبأ صغير أخر للأسلحة خلال غارة في جزني وأسفرت غارة جوية عن مقتل 8 من مقاتلي طالبان وإصابة 3 أخرين في إقليم جزني وسط أفغانستان.