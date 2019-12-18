التشكيل المتوقع لمباراة «الكلاسيكو» بين برشلونة وريال مدريد

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم بشغف كبير إطلاق الحكم الإسباني أليخاندرو خوسيه هرنانديز، صافرة بداية مباراة كلاسيكو القمة والإثارة بين برشلونة وضيفه ريال مدريد على ملعب كامب نو في التاسعة مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، والذي تم تأجيله من موعده الأصلي يوم 26 أكتوبر الماضي، بسبب مظاهرات التي شهدتها مدينة برشلونة.

وللمرة الأولى منذ 9 مواسم، تأتي قمة الكلاسيكو متوازنة من جميع النواحي، بين ريال مدريد وبرشلونة، اللذان يتساويان بالنقاط، على قمة الدوري الإسباني، حيث يملك كل من الفريقين 35 نقطة، بعد 16 جولة من منافسات الدوري الإسباني، حيث يتفوق النادي الكتالوني بفارق الأهداف، حيث سجل 43 هدفا بينما استقبل 20 هدفا، بينما سجل "الملكي" 33 هدفا واستقبل 12 هدفا، مما يعني أن فارق الأهداف يصب لصالح برشلونة، بفارق هدفين.

ومن المفارقات أيضا تساوي هدافي الفريقين بعدد الأهداف، فالأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، والفرنسي كريم بنزيمة، هداف ريال مدريد، سجل كل منهما 12 هدفا حتى الآن، في صدارة ترتيب الهدافين.

ونستعرض معكم التشكيل المتوقع للفريقين في مباراة اليوم:

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ريال مدريد:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: جوردي ألبا، بيكيه، لينجليه، سيرجي روبيرتو.

خط الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، دي يونج.

خط الهجوم: ميسي، سواريز، جريزمان.

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام برشلونة:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ميندي، سيرجيو راموس، فاران، كارفاخال.

خط الوسط: مودريتش، كاسيميرو، توني كروس، فيدي فالفيردي.

خط الهجوم: جاريث بيل، كريم بنزيما.