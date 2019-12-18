محافظ الغربية يتفقد مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى لبحث خطة تطويرها

أشاد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بالمشاركة المجتمعية في أعمال تطوير مسرح 23 يوليو، حيث جاء ذلك خلال تفقده المسرح، اليوم الأربعاء، للوقوف على أخر مستجدات أعمال التطوير.

وأكد «رحمي» أن التكاتف أساس النجاح والتميز، مشيراً إلى أهمية الأنشطة الثقافية والرياضية في تنمية الوجدان الداخلي للمواطنين، مكلفًا بتشكيل لجنة من كلية الهندسة تتضمن متخصصين في "الطرق – المرافق – التنسيق الحضاري"؛ لعمل دراسة متكاملة لتطوير مدينة المحلة على أن تراعى فى عملها السمة البصرية والتنسيق الحضاري للمدينة والعمل على تنظيم العمل المجتمعي واستغلال طاقة الشباب.

والتقى محافظ الغربية، بعدد من رجال الأعمال المشاركين في أعمال التطوير، حيث ناقش أليات العمل خلال الفترة القادمة، مؤكدًا على التواصل مع وزارة الثقافة لإنهاء إجراءات التجهيزات الفنية لخشبة المسرح على أحدث الأنظمة.

كما تفقد أعمال تطوير منطقة الشون وتجميل الجزيرة الوسطى، وإنشاء مقاعد للمواطنين وأحواض زرع، بالإضافة إلى توسعة الطريق، موضحًا أنه جارٍ إعداد مخطط لتنظيم أعمال تطوير مدينة المحلة وفق الأولويات الفعلية للارتقاء بمستوى المدينة والمركز.