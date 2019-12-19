قالت مصادر مطلعة إن شركة "تشاينا كوميونيكشنز كونستراكشن كومباني" (سي.سي.سي.سي) الصينية للهندسة والتشييد تدرس شراء حصة أقلية في شركة البناء البرتغالية "موتا أنجيل"، في إطار مساعي الشركة الصينية للتوسع في الأسواق الخارجية.

وذكرت المصادر أن الشركة الصينية المملوكة للدولة، والتي تركز نشاطها في مجالات تصميم وبناء مشروعات البنية التحتية، تجري محادثات مع مستشارين محتملين بشأن شراء ما يصل إلى 30% من أسهم الشركة البرتغالية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن شركة موتا إنجيل تأسست عام 1946 وتدير مشروعات بنية تحتية في أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. كما تتضمن مجالات عملها المشروعات البيئية وامتياز مشروعات النقل والطاقة والتعدين. وقد ارتفع سعر سهم الشركة خلال العام الحالي بنسبة 17% لتصل قيمتها السوقية إلى حوالي 449 مليون يورو (499 مليون دولار).

وقالت المصادر إن سي.سي.سي.سي قد لا تتقدم في نهاية الأمر بعرض رسمي لشراء الحصة، وأن هناك احتمالات لظهور مشترين آخرين للشركة البرتغالية.

من ناحيته، قال أنطونيو موتا رئيس مجلس إدارة موتا أنجيل إن عائلته التي تمتلك حوالي 65% من أسهم الشركة لم تجر أي اتصالات مع سي.سي.سي.سي.

وارتفع سعر سهم موتا في تعاملات بورصة لشبونة اليوم بنسبة 6ر4% إلى 921ر1 يورو في أعقاب ظهور الأنباء عن اهتمام الشركة الصينية بشراء حصة فيها، وبعد إعلان الشركة البرتغالية توقيع عقد إنشاء منجم جديد في غينيا.