محافظ قنا يلتقي رئيس جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب لتوفير متطلبات أسر الشهداء

أكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية الكاملة لأسر الشهداء والمصابين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه مع العقيد محمود ياسين، رئيس جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب فرع جنوب الصعيد؛ لاستعراض جهود الجمعية بالمحافظة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشاد «الداودي» خلال اللقاء إلي أهمية الجهود التي يبذلها أبناء القوات المسلحة في شتي مناحي الحياة من أجل رفعة هذا الوطن، مؤكدًا أن القوات المسلحة حريصة على تكريم أبنائها الذين ضحوا بدمائهم والمصابين منهم من أجل أن ينعم الجميع بالأمن والأمان بالشكل اللائق.

ولفت إلى الدور الذي تؤديه جمعية المحاربين القدماء في رعاية أسر الشهداء وتوفير جميع سبل الرعاية الطبية والمادية والمعنوية عرفاناً بما قدموه من بطولات وتضحيات من أجل الوطن.