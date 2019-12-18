 4 وزراء جزائريين سابقين يمثلون أمام القضاء بتهم الفساد المالي - بوابة الشروق
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4 وزراء جزائريين سابقين يمثلون أمام القضاء بتهم الفساد المالي

المحكمة العليا بالجزائر
المحكمة العليا بالجزائر
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 18 ديسمبر 2019 - 4:24 م | آخر تحديث : الأربعاء 18 ديسمبر 2019 - 4:24 م

مثل اليوم الأربعاء، 4 وزراء جزائريين سابقين ورجل أعمال أمام المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، لسماع أقوالهم في اتهامهم بقضايا فساد مالي.

والمتهمون هم كل من رجل الأعمال، محي الدين طحكوت، المتهم في قضايا الاستفادة من امتيازات غير مبررة، ووزير الصناعة السابق، يوسف يوسفي، المتهم بجنحة منح امتيازات غير مبررة عمدا، وإبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية، ووزير النقل السابق، عبد الغني زعلان، المتهم بمنح امتيازات غير قانون، وزير الصناعة الأسبق، بدة محجوب، المتابع بجنحة المنح العمدي لامتيازات غير مبررة، بالإضافة إلى وزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس، المتهم في قضايا فساد.

يذكر أن جميع المتهمين يقضون حاليا فترة الحبس المؤقت بسجن "الحراش" في الجزائر العاصمة منذ عدة أشهر.


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