 مقتل جنديين إندونيسيين في اشتباكات مع متمردين شرقي البلاد - بوابة الشروق
الأربعاء 18 ديسمبر 2019 4:20 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟

النتـائـج تصويت

مقتل جنديين إندونيسيين في اشتباكات مع متمردين شرقي البلاد

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 18 ديسمبر 2019 - 4:14 م | آخر تحديث : الأربعاء 18 ديسمبر 2019 - 4:14 م

أعلن الجيش الإندونيسي اليوم الأربعاء، مقتل جنديين اثنين في اشتباكات مع مقاتلين متمردين في إقليم "بابوا" المضطرب شرقي البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش الكولونيل تيبور رحمن - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية - إن المتمردين فتحوا النيران على القوات أثناء قيامهم بدورية أمنية ليلا في قرية بضاحية "إنتان جايا" معروفة بكونها معقل للمتمردين؛ ما أسفر عن مقتل جنديين اثنين على الأقل.

وتابع المتحدث أن قوات الجيش كانت في المنطقة بهدف مساعدة الشرطة لمنع وقوع أي اضطرابات قبيل احتفالات العام الجديد.

يُشار إلى أن الحادث هو الأخير في سلسلة هجمات عنيفة وقعت العام الجاري بمنقطة "بابوا" الغنية والتي تشهد بشكل مستمر مواجهات بين السكان الأصليين وقوات الأمن الإندونيسية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك