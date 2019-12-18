عرضت السفارة البريطانية بمصر، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، مقطع فيديو للموظفين وهم يتحدثون العربية عبر مناقشة أبرز الأخبار الموجودة بالصحف الورقية.

وعلقت السفارة على الفيديو المنشور عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء، قائلة: «السفارة بتتكلم عربي، اللغة العربية بتقربنا من بعض، ده يوم في السفارة مع زمايلنا، "أخبار.. أهرام.. جمهورية"».

ويوافق الـ18 من ديسمبر، اليوم العالمي للغة العربية، حيث تقرر الاحتفال به في عام 1973، كونه اليوم الذي صدر فيه قرار الجمعية العامة، ونص على إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.