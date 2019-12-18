البابا يلغي قوانين الفاتيكان السرية للتستر على رجال الدين في قضايا الاعتداء الجنسي

قال الفاتيكان أمس الثلاثاء، إن البابا فرنسيس الأول ألغى قوانين الفاتيكان السرية في قضايا الاعتداء الجنسي التي يرتكبها رجال الدين والتستر عليها.

وفي تعليمات رسمية ، وفقا لبيان الفاتيكان، أصدر فرنسيس مرسومًا يقضي بعدم سريان إجراء "السر البابوي" فيما يتعلق بـ "الاتهامات والمحاكمات واتخاذ القرارات" المتعلقة بجرائم معينة.

ويشمل ذلك الأفعال الجنسية المرتكبة تحت تهديد أو إساءة استخدام السلطة ؛ والاعتداء الجنسي على القاصرين أو الأشخاص المستضعفين ؛ استغلال الأطفال في المواد الإباحية ؛ وأي إخفاق في الإبلاغ عن المعتدين أو التستر عليهم.

وتنص الوثيقة البابوية على ضرورة الالتزام بالإبقاء على السرية، ولكن "يجب ألا يمنع ذلك تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في جميع الأماكن بموجب القوانين المدنية، بما في ذلك أي التزامات بالإبلاغ ، وتنفيذ الطلبات القابلة للتنفيذ من جانب السلطات القضائية المدنية".

وفي قرار منفصل، شدد فرنسيس قواعد الكنيسة ضد "حيازة أو امتلاك أو توزيع الصور الإباحية للقاصرين من قبل رجال الدين لأغراض الإرضاء الجنسي".