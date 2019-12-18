رفع 4 أطنان من القمامة والمخلفات لفتح الطريق الدائري بإدفو

رفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، اليوم الأربعاء برفع 4 أطنان قمامة ومخلفات بالطريق الدائري، والذي يربط بين قريتي الرمادي والحاجر بإدفو، والذي يصل طوله إلى 4,5 كم وعرضه 8 أمتار.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات أشرف عطية، محافظ أسوان، في اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، والذي عقد قبل يومين، ووجه خلال الاجتماع بضرورة مواجهة التحديات والمشاكل المتراكمة، بجانب إيجاد الحلول السريعة لمشاكل المواطنين والوقوف بجانبهم لتخفيف معاناتهم.

وأشار العميد عبد الرحمن عامر، رئيس مركز ومدينة إدفو، إلى أن هذا الطريق سيساهم في القضاء على الاختناق المروري وتخفيف تكدس جرارات نقل محصول القصب على طريق أسوان/ القاهرة الزراعي، وبالتالي الحد من الحوادث المرورية المتكررة أثناء فترة العصير والتى تمتد على مدار 5 أشهر من ديسمبر وحتى مايو من كل عام.

ولفت إلى أنه خلال الأيام القادمة سيتم رصف هذا الطريق وإنارته ليكون جاهزًا بشكل كامل للتشغيل، حيث إن ما تم من أعمال لتنفيذ هذه المبادرة لرفع كميات القمامة الكبيرة من الطريق الدائري جاء نتيجة جهود ذاتية و مشاركة مجتمعية جادة من الأهالى لإعلاء المصلحة العامة التي تعود بالنفع والخير على جميع مواطني إدفو.

وتابع أن أعمال رفع تركمات المخلفات والقمامة والتي ترجع لسنوات عديدة شارك فيها لودرين، و حفارين، وأكثر من 50 سيارة نقل ثقيل، موجهاً شكره لكل من ساهم فى هذا العمل المجتمعى من القيادات الشعبية وإدارات الرى والمحاجر والمرور، بجانب معدات شركة النصر للتعدين وأصحاب سيارات النقل الثقيل.