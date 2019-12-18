وزيرة كويتية تنفي استقالتها على خلفية «إساءة مزعومة» لقوات درع الجزيرة الخليجية

نفت وزيرة الشؤون الاجتماعية الكويتية غدير أسيري اعتذارها عن عدم الاستمرار في الحكومة، مشيرة إلى أنها عقدت اليوم الأربعاء اجتماعا لوضع خطط العمل المستقبلية والاطلاع على خطط العمل الجاري تنفيذها.



ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية على موقعها الإلكتروني، اليوم، عن أسيري قولها: "قمت بجولة صباح اليوم، إلى دور الرعاية الاجتماعية ضمن مهام عملي التي أقسمت اليمين على أدائها بكل أمانة وإخلاص".



وهاجم نواب وزيرة الشؤون الجديدة على خلفية تغريدات منتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي تردد أنها من حساب الوزيرة على "تويتر" تحدثت فيها الوزيرة قبل فترة عن مسائل تخص مملكة البحرين وتهاجم قوات درع الجزيرة الخليجية.



ولوح النائب محمد براك المطير والنائب محمد هايف باستجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد إن استمرت الوزيرة أسيري بالحكومة.



وكان الديوان الأميري الكويتي أصدر أمس الثلاثاء مرسوما بتعيين الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، والتي تضم سبعة وزراء جدد، بينهم 3 سيدات، و8 وزراء سابقين.