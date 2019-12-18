روسيا تعتزم الحد من الاستثمار في الأسهم الأجنبية

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تسعى وزارة المالية الروسية إلى تعزيز سوق الأسهم المحلية من خلال الحد من استثمار أغلب المستثمرين الروس إلى الأسهم الأجنبية.

وقال ألكسي موسييف نائب وزير مالية روسيا في مقابلة مع وكالة بلومبرج للأنباء "لدينا أمر رئاسي يفترض الوصول بحصة الاستثمار إلى 25% من الاقتصاد (الروسي) وهو أمر مستحيل التحقق بدون تدفق قوي للأموال إلى سوق الأوراق المالية".

وتدعم وزارة المالية الروسية مبادرة البنك المركزي الرامية إلى وقف الاستثمار في الأسهم الأجنبية من خلال السماح للمستثمرين المؤهلين فقط بالاستثمار في هذه الأسهم.

وبحسب بيانات البورصات المحلية الروسية فإن الروس استثمروا حوالي 28 مليار روبل (447 مليون دولار) في أسهم غير روسية وهو حوالي نصف استثماراتهم في الأسهم المحلية.

يذكر أنه يمكن لصغار المستثمرين شراء أسهم أجنبية من بين أكثر من 1000 سهم أجنبي مسجلة في بورصة سان بطرسبرج من خلال شركات وساطة محلية.

وكانت أغلب التعاملات خلال أكتوبر ونوفمبر الماضيين على أسهم الشركات الأمريكية تيسلا للسيارات الكهربائية ونتفليكس وآبل.

يأتي ذلك في حين يستهدف الرئيس الروسي الوصول بمعدل نمو الاقتصاد الروسي إلى 3% سنويا بحلول 2021 مقابل 3ر1% معدل نمو متوقع للعام الحالي.

ولكي يتحقق معدل النمو المستهدف تسعى الحكومة إلى مساهمة الإنفاق الاستثماري بنحو 25% من إجمالي الناتج المحلي عام 2024، مقابل 7ر20% حاليا.