ضبط محاسب أشعل النيران في سيارة شقيق طليقته بالمقطم

ألقت الأجهزة الأمنية فى القاهرة القبض على محاسب أشعل النيران في سيارة شقيق طليقته المحامي بسبب رفعها دعوى خلع بمنطقة المقطم، وتمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن من ضبطه.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة المقطم بوجود سيارة مشتعلة، وتبين احتراق السيارة "ملك ج ا" البالغ من العمر 60 عاما، محامي وبها تلفيات عبارة عن احتراق الجزء الأمامي بالكابوت والموتور و"الاكصدام" الخلفي.

بسؤال مالك السيارة اتهم طليق شقيقته "أ.م" البالغ من العمر 59 عاما، محاسب وذلك لوجود خلافات عائلية سابقة بينهما، وتم السيطرة على الحريق بمعرفة الحماية المدنية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 8663 لسنة 2019 جنح القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن المشكو في حقه وراء ارتكابها باستخدام سيارة "مستأجرة".

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه حال استقلاله السيارة والمستخدمة في ارتكاب الواقعة بعد إعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم.

وبمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال المبلغ أيدها واعترف بارتكاب الواقعة، وقرر بأنه نظرًا لوجود خلافات عائلية سابقة بينهما بسبب قيام المجني عليه برفع دعوة خلع لشقيقته ضده فخطط لارتكاب الواقعة انتقاما منه، وفي سبيل ذلك توجه إلى المنطقة سكن المجني عليه وتحصل على كمية من سائل البنزين من السيارة قيادته، وقام بإضرام النيران بالسيارة ملك المجني عليه.