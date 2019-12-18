إيقاف لاعبين بالدوري الجزائري 4 مباريات

عاقبت لجنة الانضباط برابطة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم هشام بوعافية لاعب نادي اتحاد بسكرة، والهادي بلعميري لاعب نادي أهلي برج بوعريريح، بالإيقاف 4 مباريات وتغريم كل منهما 400 دولار، لسلوكهما السيئ تجاه الحكام خلال الجولة الـ14 من مسابقة الدوري التي أقيمت أمس الأول السبت.

وقررت اللجنة إيقاف أسامة مداحي لاعب شبيبة الساورة، وعامر بوقطاية لاعب اتحاد بلعباس، 3 مباريات مع تغريم كل منهما 300 دولار، لتشاجرهما خلال مباراة فريقيهما ضمن الجولة ذاتها.

كما تم إيقاف مختار سيسي لاعب اتحاد بسكرة، وملال بن عمار لاعب مولودية وهران، ونبيل بوسماحة لاعب نصر حسين داي، مباراة واحدة وتغريم كل منهم 300 دولار، لاحتجاجاتهم على القرارات التحكيمية.

وغرمت لجنة الانضباط نادي مولودية وهران ألف دولار على خلفية استخدام مشجعيه ألعابا نارية ، ونادي اتحاد بسكرة 400 دولار لسوء سلوك الفريق، ونادي جمعية الشلف 300 دولار لاستخدام مشجعيه الشماريخ.