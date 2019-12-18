فرق الصيانة تجري أعمال المعايرة لأجهزة التحاليل الطبية بمستشفيات جنوب سيناء

أجرت فرق الصيانة الطبية معايرة لجميع أجهزة التحاليل الطبية بمستشفيات مدن خليج العقبة والسويس بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء.

وقال الدكتور خالد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أنه جرى صيانة ومعايرة أجهزة التحاليل الطبية، بجميع الوحدات والمستشفيات، وجميع المراكز الطبية، بمدن أبوزنيمة، وأبورديس، والطور، ودهب، ونويبع، وطابا كما جرى إجراء الصيانة العلاجية، بأجهزة تحاليل عد الدم وكيمياء الدم بمستشفى نويبع من خلال تغير قطع الغيار التالفة.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن الصيانة الدورية جرت خلال جدول زمني بصفة شهرية وربع سنوية، بمعرفة مهندسين متخصصين، لتقليل احتمالات الأعطال بتلك الأجهزة، مع زيادة دقة نتائجها، من خلال عقود الصيانة الموقعة مع الشركات المتخصصة في هذا الشأن.

وأوضح أن الصيانة الوقائية، جرت من خلال مجموعة الإجراءات، التي يجريها مهندسي الصيانة الطبية؛ للحفاظ علي الأجهزة في ظروف تشغيل جيدة، ومحاولة تجنب الأعطال والخلل المفاجئ، وذلك للحفاظ على استمرارية عملها بكفاءة عالية، وفقًا للمواصفات المطلوبة من حيث كمية ونوعية وجودة التحاليل الطبية.

كما جرى معايرة دقة نتائج التحاليل الطبية، ومعايرة أجهزة الدم الآلي، من خلال فريق إشراف إدارة المعامل بالمديرية.