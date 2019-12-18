 مخاوف بالاتحاد الأوروبي إزاء جدول جونسون الزمني الصارم لمحادثات التجارة - بوابة الشروق
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مخاوف بالاتحاد الأوروبي إزاء جدول جونسون الزمني الصارم لمحادثات التجارة

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 18 ديسمبر 2019 - 12:47 ص | آخر تحديث : الأربعاء 18 ديسمبر 2019 - 12:47 ص

قال فالديس دومبروفسكيس، المسؤول الاقتصادي الكبير بالاتحاد الأوروبي، إنه لن يكون من الممكن التفاوض على جميع عناصر علاقة بريطانيا المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي في الإطار الزمني الذي مدته 11 شهرًا والذي اقترحه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وأضاف دومبروفسكيس للصحفيين من مدينة ستراسبورج الفرنسية "نعرب عن قلقنا من أن فترة التفاوض حول اتفاق تجاري ستكون محدودة للغاية." مضيفا: سيكون " سيكون من الصعب للغاية "الاتفاق على صفقة تجارية شاملة خلال تلك المدة.

وتابع المسؤول الأوروبي "سنحتاج الآن معرفة ما يمكن تحقيقه بالضبط خلال تلك الفترة الزمنية"، مضيفا أن "الإطار الزمني الصارم للغاية" يعني أن "بعض الأشياء لن يتم تحقيقها".


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