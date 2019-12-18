أكد حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أنه قرر الاستغناء عن بعض العناصر التي كانت متواجدة مع الفراعنة خلال الفترة الماضية بسبب أدائهم المتواضع مع فرقهم في الدوري.

وقال البدري، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "صدى البلد": "من خلال متابعتي للدوري هناك عناصر كانت موجودة لن تنضم للمنتخب، الظروف الصعبة التي كنا بها جعلتنا نضم بعض العناصر، والآن مستواهم قل في المسابقة المحلية".

وعن الأسماء التي من المحتمل أن تضم للمعسكر المقبل للمنتخب، أوضح: "مصطفى محمد لاعب واعد ولكنه يحتاج المزيد من الجهد، لن أستطيع أن أعتمد على لاعب واحد فقط، لا بد أن يكون هناك عنصران وثلاثة، هو أحد الحلول في الهجوم لكنه ليس حلًا نهائيًا لأزمة هذا المركز".

وحول انضمام كهربا للفراعنة، رد قائلًا: "كهربا لم يشارك مع الأهلي، دعونا ننتظر حتى يشارك ونرى مستواه ثم نتحدث بعد ذلك عن انضمامه".

وعن عمرو وردة قال: "قلت قبل ذلك إنه لن يتواجد في المرحلة الماضية، لكن الآن كل اللاعبين تحت أعيننا ونحن نختار اللاعبين لتحقيق المصلحة للمنتخب".

وردًا على المقارنة بين أداء المنتخب الأول والأولمبي قال: "لم أغضب من المقارنة بين المنتخب الأولمبي والمنتخب الأول، لا أفكر بالعاطفة لأنني لست مشجعًا أنا مدير فني".

وواصل: "كان من الممكن أن أتمسك بضم لاعبي المنتخب الأولمبي في الفترة الماضية ولكن لم أفعل ذلك حفاظًا على هدف المنتخب الأولمبي".

وأضاف: "نريد أن نعطي آملًا لكل لاعبي المنتخب الأولمبي، الفرصة متاحة للجميع، وبالتأكيد هناك عناصر سوف تنضم".

واختتم: "لم يحدث تواصل بيني وبين شوقي غريب بشأن الثلاثي الكبار المنضم للمنتخب في طوكيو".