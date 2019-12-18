مارادونا: ميسي رمزًا كبيرًا ولا أستطيع معاداته

أكد الأسطورة الأرجنتيني دييجو مارادونا، أمس الثلاثاء، أنه لم يدخل مطلقا في عداء مع مواطنه وقائد برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، مشددًا على أنه لا ينتقده.

وفي تصريحات تلفزيونية، أشار بطل العالم مع «الألبيسيليستي» في 1986 بالمكسيك «لم أدخل في مواجهة مع ميسي على الإطلاق، ميسي بالنسبة لي رمز كبير».

وبسؤاله حول إذا كانت علاقته سيئة بـ«البرغوث»، وإذا كان ينتقد المتوج بالكرة الذهبية السادسة في مسيرته مؤخرا، أكد مارادونا أن هذا الأمر لم يحدث على الإطلاق.

وقال في هذا الصدد «أنا أرجنتيني، ولا انتقد ميسي، انظروا للجانب الإيجابي، نحن أصدقاء، لقد شاهدته، يبكي بعد خسارتنا 4-0 (في ربع نهائي مونديال 2006 بألمانيا)».

وتطرق الـ«بيلوسا» للحديث عن الفترة التي تعاطى فيها المخدرات، في الوقت الذي حث فيه الشباب على الابتعاد عنها. «أقول للشباب لا للمخدرات، أقول هذا الأمر من تجربتي القديمة، ولأنني لم أجد من يرشدني للطريق الصحيح، عندما كنت أتعاطى (الكوكايين)، لم أكن اكترث لأي شيء، كنت مثل الميّت الحيّ (الزومبي)، لا تجربوها»، وأقر مدرب خيمناسيا لا بلاتا بأن تعاطي المخدرات هو أحد أكثر الأشياء التي ندم عليها في حياته.

وحول الجانب السياسي في حياة مارادونا، تطرق صاحب الـ59 عاما للحديث عن علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وببعض رؤساء الدول في القارة اللاتينية.

وأوضح «أدعم فلاديمير بوتين حتى الموت لأنه يقف بجانبنا، هو مثل فيديل كاسترو (رئيس كوبا السابق) من حيث القوة، وكذلك هوجو شافيز (رئيس فنزويلا السابق)».