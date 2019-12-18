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مسئول عسكري روسي: موسكو لا تسعى لزيادة قواتها في سوريا

موسكو - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 18 ديسمبر 2019 - 10:57 ص | آخر تحديث : الأربعاء 18 ديسمبر 2019 - 10:57 ص

أعلن الجنرال فاليري جيراسيموف رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية اليوم الأربعاء أن بلاده لا تسعى إلى زيادة قواتها في سوريا.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن الجنرال فاليري جيراسيموف قوله في كلمة أمام الملحقين العسكريين الأجانب: " ما يتواجد في سوريا اليوم من قوات روسية يكفي لتقديم المساعدة الفعّالة للجيش السوري في حربه ضد المنظمات الإرهابية الدولية، ولهذا يظل الحجم العددي لقواتنا في قاعدتي حميميم وطرطوس العسكريتين كما هو بدون تغيير".

وحول ارسال روسيا مزيدا من وحدات الشرطة العسكرية إلى سوريا، قال جيراسيموف إن زيادة الشرطة العسكرية إجراء مؤقت، مشيرا إلى أن تحرير منطقة ما وراء الفرات من الإرهابيين تَطلّب استقدام المزيد من وحدات الشرطة العسكرية لتسيير الدوريات الأمنية في المنطقة.

وبدأت روسيا تساعد القوات المسلحة السورية في محاربة الإرهاب منذ سبتمبر 2015.

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