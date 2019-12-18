قطاع الإعمار بألمانيا يتوقع الانتهاء من إنشاء 300 ألف وحدة سكنية جديدة العام الجاري

أكد الاتحادان الممثلان للشركات العاملة في قطاع الإعمار في ألمانيا، أنهما يتوقعان أن يبلغ عدد الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من إنشائها في ألمانيا العام الجاري نحو 300 ألف وحدة.

وحسب الاتحاد المركزي الألماني لشركات الإعمار والاتحاد الرئيسي لصناعة الإعمار HDB اليوم الأربعاء في برلين فإن هذا العدد سيعني زيادة بنحو 13 ألف وحدة عن إجمالي ما تم بناؤه من وحدات سكنية جديدة العام الماضي.

ورغم هذه الزيادة فإن الحكومة الألمانية لن تستطيع تحقيق هدفها المعلن بشأن طرح نحو 5ر1 مليون مسكن جديد في سوق العقارات بحلول عام 2021، حيث إن تحقيق هذا الهدف يحتاج لإنشاء 375 ألف وحدة سكنية جديدة سنويا، في حين أن اتحاد HDB يتوقع ألا يزيد عدد الوحدات السكنية التي سيتم إنشاؤها العام المقبل عن 310 ألف وحدة.

وقال راينهارد كفاست، رئيس الاتحاد المركزي للشركات العاملة في قطاع الإعمار، اليوم الأربعاء، إن الناس يبحثون عن ملاذ آمن لاستثمار أموالهم فيه، وإن تزايد معدلات الدخل واستقرار سوق العمل وتزايد النزوح إلى المناطق السكنية المزدحمة من أسباب هذا التطور.

وأضاف: "ولكن هناك الآن اهتزاز في هذه الأركان الرئيسية" مشيرا بذلك إلى سعي الحكومة إلى تحديد حد أقصى للإيجار في ألمانيا ووقف الزيادة المستمرة في الإيجار بسبب أزمة نقص المساكن في ألمانيا.

وفي ضوء هذه المعوقات أمام بناء المزيد من الشقق في ألمانيا حذر كفاست مجددا من عدم توفر الاستثمارات اللازمة في أسواق الشقق حتى وإن استبعدت حكومة برلين المساكن الجديدة من قانون الحد الأقصى للإيجار.