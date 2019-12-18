رئيس مدينة الحامول يتابع الحملات المرورية بمداخل ومخارج المدينة

تابع المهندس طلعت عبد القادر، رئيس مدينة الحامول بمحافظة كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، تكثيف الحملات والمرور على المصالح والوحدات الخدمية بمداخل ومخارج المدينة، حيث تم متابعة سير وانتظام العمل بالوحدة المحلية لقرية كوم الحجر، وكذلك الوحدة المحلية بقرية التفتيش، حيث تم تفقد الوحدات المحلية واللقاء مع العاملين بها وحثهم على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وحسن التعامل معهم والالتزام بالحضور.

كما تم تفقد الحملة الميكانيكية ورفع كفاءة المعدات التي تعمل بقطاع النظافة، واستعدادها لمواجهة أي طارئ، فضلا عن متابعة انتظام العمل بمجمع مواقف سيارات الأجرة بالمدينة، والتأكد من مدى توفير السيارات والميني باصات للطلاب لعدم التكدس بالموقف، وتيسير حركة المرور بجميع الخطوط، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.