دبي تطلق مشروع طبيب لكل مواطن

أطلقت هيئة الصحة في دبي مشروع "طبيب لكل مواطن" الذي يوفر التواصل المباشر بالصوت والصورة بين المرضى، والأطباء بأحدث الوسائل الذكية، فضلاً عن تشغيل مركز الاستشارات الطبية عن بعد على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

ودشنت الهيئة المشروع، الذي طلب بتنفيذه صاحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وقال المدير العام لهيئة الصحة في دبي حميد محمد القطامي اليوم الثلاثاء أن مشروع "طبيب لكل مواطن" يعد أحد أهم المشروعات المتكاملة، التي تحظى برعاية حكومية مباشرة، إلى جانب استناده لأحدث التقنيات الذكية، وتفرده بنوعية وكفاءة الأطباء القائمين على التنفيذ، الذين يمثلون القطاعين الحكومي والخاص.

وأعلنت الهيئة، عن بدء تشغيل مركز خدمات" طبيب لكل مواطن"، الذي سيتولى إدارة مجموعة الخدمات المندرجة تحت مشروع "طبيب لكل مواطن"، ومن بينها عملية التطبيب عن بعد، وتقديم الاستشارات الطبية بالصوت والصورة، على مدار الساعة، من خلال مجموعة من الكفاءات الطبية المحترفة والمدربة.

وكشفت الهيئة، الخدمات الطبية التي يوفرها المشروع ومنها الاستشارات الطبية وما يتصل بها من التشخيص المبدئي للحالات المرضية، ووصف العلاج المناسب، وتحويل الحالات المرضية للمستشفيات والمراكز الصحية، وحجز المواعيد والتنسيق والمتابعة للمرضى.

وأشارت الهيئة إلى أن الخدمات الخاصة بمشروع «طبيب لكل مواطن»، لا تشتمل على الحالات الطبية الطارئة أو الفحص السريري، مؤكدة أن ما تقدمه من استشارات طبية، يستند في الأساس على الملف الطبي لكل مريض، الذي يتضمن التاريخ الصحي للحالة المرضية، الأمر الذي يسهل على الطبيب التعامل السريع والمتقن مع كل حالة، في إطار من الخصوصية والثقة.