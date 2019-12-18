«التربية و«النوعية» و«التمريض» يحصدون المراكز الأولى بمسابقة دوري المعلومات العلمية طالبات بجامعة المنيا

حصدت كليات التربية، والتربية النوعية، والتمريض، المراكز الثلاثة الأولى، في مسابقة دوري المعلومات العلمية التي نظمتها إدارة النشاط الثقافي والفني، ونادي العلوم بجامعة المنيا، برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، استعدادًا لتأهيل الطالبات للمنافسة في فعاليات أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس والذي سيُقام بجامعة الفيوم خلال الفترة من 31 يناير وحتى 6 فبراير 2020 بمشاركة أكثر من 4000 طالبة من 30 جامعة حكومية.

وأوضحت لجنة التحكيم المكونة من الدكتور محمد نجيب قناوي، بكلية الزراعة، والدكتور بليغ حمدي بكلية التربية، أن المسابقة شاركت فيها جميع كليات الجامعة العشرين بتمثيل طالبتين عن كل كلية ليصل إجمالي الطلاب المشاركين 40 طالبة، وتمت المسابقة على مرحلتين الأولى تكوين الفريق المشارك من كلية كلية، ثم تصفية أعلى 5 مراكز، ثم يتم التصفية الفردية للطالبات لتأهيل الفائزة بالمركز الأول للمشاركة بأسبوع الفتيات، لافتين إلى أن المسابقة شملت الأسئلة العلمية المختلفة في العلوم، وأحدث الابتكارات والاختراعات، وأحدث ما توصل إليه العلم.

وجاءت كلية التربية بالمركز الأول، ومثلت الكلية الطالبتان: نهال ربيع، وإسراء محمد، كما جاءت كلية التربية النوعية بالمركز الثاني بفوز الطالبتين أسماء أحمد، وندى محمد، وأخيراً كلية التمريض بالمركز الثالث بفوز الطالبتين إنجي خالد، وعائشة سامح.

وأشرف على تنظيم المسابقة وليد عبد القوي، مدير عام رعاية الطلاب، وأميمة عباس، مدير إدارة النشاط الثقافي والفني والعلمي، ود.أمير ماهر، مسئول نادي العلوم.