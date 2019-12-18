دراسة: تعلم اللغة العربية يقوي الذاكرة ويزيد الذكاء

تعد اللغة العربية من أكثر اللغات انتشارًا حول العالم، وتحديدا في المركز الثالث، ولكن ترتيبها ليس الشئ الوحيد الذي يميزها؛ حيث إنها مفيدة للعقل حينما يتم تعلمها لأنها صعبة.

وحسبما ذكرت مدونة "day translations"، فإن تعلم لغة جديدة يطور الدماغ البشري، ولكن اللغة العربية اتضح أنها تحسن وظائف الذاكرة وتطور الصحة المعرفية وتزيد نسبة الذكاء على المدى الطويل؛ لأنها تمتلك كلمات تحتاج إلى تركيز شديد وتدريب؛ وذلك وفقًا لدراسة أمريكية.

وأكدت الدراسة الصادرة عن معهد الخدمة الخارجية، وهو مؤسسة تدريبة تابعة للحكومة الأمريكية، أنه حينما تم فحص الأدمغة باستخدام تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي للأشخاص الذين تعلموا لغات جديدة من ضمنها العربية، وآخرين لم يتعلموا لغة، أظهرت النتائج وجود تغيير في القشرة الدماغية وهو تغيير إيجابي زاد من معدل التركيز والتذكر، ولكن من تعلم اللغة العربية بقواعدها وكلماتها الصعبة كانت نتائجه أعلى ممن تعلم لغات أخرى.

وأوضح العلماء القائمون على الدراسة، أن تعلم اللغات ليست جميعها متساوية من حيث التأثير الإيجابي، ولكن على وجه الخصوص اللغة العربية لها نوعًا مختلفًا من التمرين الذهني للعقل البشري، وهي تجبر الدماغ على العمل بجدية وتركيز أكبر من تعلم أي لغة أخرى.

وأشاروا إلى أن تعلم اللغة العربية يدفع الدماغ للتركيز الدقيق ومعالجة التفاصيل الصغيرة لفهم معانيها المتعددة والمتداخلة؛ حيث إنها تحتوي على حروف ساكنة ومتحركة وقواعد كثيرة؛ ولذلك يجب الحذر عند النطق لأن المعنى يتأثر، ولهذا يحتاج من يتعلمها للتركيز على هذه الفروق الدقيقة.

وتضمنت نتائج الدراسة أيضًا، أن اللغة العربية قادرة على تشجيع استخدام الإنسان للدماغ بالكامل على عكس اللغات الأخرى التي تحتاج إلى أن يكون الجانب الأيمن فقط من المخ هو الذي يعمل، وهذا يحدث لأن اللغة العربية تحتاج إلى أن يتم تمييز تفاصيلها، والجانب الأيسر من الدماغ هو المسؤول عن هذه المهة، ولذلك يستخدم من يتعلم العربية دماغه بالكامل.