وزيرة الدفاع الألمانية تتفقد جنودها في قبرص

قامت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت كرامب كارينباور، بزيارة اليوم الأربعاء للجنود الألمان في قبرص، وذلك بمناسبة اقتراب أعياد الميلاد، في إطار زياراتها للجنود الموجودين حاليا في مهمة خارج البلاد.

هبطت طائرة وزيرة الدفاع، رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي، في مدينة لارناكا القبرصية، اليوم بصحبة الوفد المرافق لها.

وتعتزم الوزيرة مقابلة عدد من الجنود المشاركين في مهمة قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان (يونيفيل)، مساء اليوم.

يُذكر أن مهمة يونيفيل البحرية تدعم الحكومة اللبنانية في تأمين حدودها البحرية ومنع تهريب السلاح عبر البحر. كما يشارك جنود تابعون للبحرية الألمانية، منذ سنوات عديدة في مهمة تدريب البحرية اللبنانية.