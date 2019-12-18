 وزير أستوني ينجو من تصويت سحب الثقة بسبب تصريحاته عن فنلندا - بوابة الشروق
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وزير أستوني ينجو من تصويت سحب الثقة بسبب تصريحاته عن فنلندا

سانا مارين
سانا مارين
د ب أ
نشر فى : الأربعاء 18 ديسمبر 2019 - 12:23 ص | آخر تحديث : الأربعاء 18 ديسمبر 2019 - 12:23 ص

نجا وزير الداخلية في إستونيا، الثلاثاء من تصويت بسحب الثقة في البرلمان الوطني بعد أن أثار جدلا دبلوماسيا وخلافا داخليا بسبب تصريحات أدلى بها تنتقد حكومة فنلندا الجديدة.

وكان مارت هيلمي، عضو حزب المحافظين اليميني المتطرف في إستونيا، قد شكك خلال مقابلة إذاعية في كفاءة الحكومة الجديدة في أوسلو، كما أشار إلى رئيسة الوزراء سانا مارين بصفتها "مساعد في متجر".

وعندما طرحت المعارضة مسألة ما إذا كان يجب أن يبقى هيلمي في منصبه، على الهيئة التشريعية، صوت 44 من 86 نائباً ضده، وهو ما يقل بسبعة أصوات عن العدد المطلوب للإطاحة به. وصوت 42 نائبا لصالحه.

ويشارك حزب المحافظين اليميني المتطرف في إستونيا المناهضة للاتحاد الأوروبي وللهجرة في الحكومة منذ أن حولت الانتخابات المشهد السياسي في إستونيا إلى اليمين في وقت سابق من هذا العام.

ومنذ التصويت، مرت البلاد بحالة شبه دائمة من الأزمة السياسية، حيث أجبر رئيس الوزراء يوري راتاس بشكل اسبوعي تقريبًا على التعامل مع اخطاء يرتكبها زملاؤه اليمينيون.


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