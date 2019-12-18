 ماني للجماهير المصرية: واصلوا دعم صلاح إنه يقاتل من أجل مصر - بوابة الشروق
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ماني للجماهير المصرية: واصلوا دعم صلاح إنه يقاتل من أجل مصر

شريف أبوحمد
نشر فى : الأربعاء 18 ديسمبر 2019 - 11:11 م | آخر تحديث : الأربعاء 18 ديسمبر 2019 - 11:12 م

طالب السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي، الجماهير المصرية بمواصلة دعم محمد صلاح زميله بالليفر، مشيرا إلى أنه لا توجد بينه وبين صلاح أي مشاكل.

وقال ماني في تصريحات لأحد الصحفيين بعد مباراة ليفربول ومونتيري والتي انتهت بفوز الريدز (2-1):" صلاح صديق جيد للغاية، الملك المصري، لا توجد بيني وبينه أي مشاكل".

وأضاف أسد التيرانجا في رسالة للجماهير المصرية:" واصلوا دعم صلاح إنه يفعل كل شيء من أجل مصر و يقاتل دائمًا من أجل مصر.

وأتم ماني حديثه قائلا:" أراكم قريبًا في مصر".

ونجح ليفربول في تحقيق الفوز على مونتيري في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وتأهل لملاقاة فلامنجو البرازيلي في المباراة النهائية.


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