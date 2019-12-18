ترامب يتهم بيلوسي بانتهاك القسم ويؤكد عدم ارتكاب أي مخالفة

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي اليوم الثلاثاء بانتهاك القسم وذلك في رسالة شديدة اللهجة من ست صفحات قال فيه إن المواد المقترحة لاتهامه بالتقصير "لا تشمل أي جريمة، أو انتهاك للقانون، أو مخالفة من أي نوع".

وذكرت وكالة (بلومبرج) للأنباء أن هذا الاتهام جاء في الوقت الذي يستعد فيه مجلس النواب الأمريكي لتصويت متوقع اليوم الأربعاء، على مادتين من مواد اتهام ترامب بالتقصير. وإذا تم تبني المادتين، سيصبح ترامب ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يتم اتهامه بالتقصير، وسيتم إجراء محاكمة بمجلس الشيوخ في يناير المقبل.

وفي خطابه الذي أرسله لبيلوسي قبل يوم من تصويت مجلس النواب على اتهامه بالتقصير بهدف عزله، قال ترامب إن "الأفعال الحقودة (من رئيسة المجلس) تظهر احتقارا لا حدود له لتأسيس أمريكا".

واتهم ترامب بيلوسي بـ"إزعاج الأمريكيين الملتزمين من خلال القول المستمر لعبارة /أصلي من أجل الرئيس/ وأنت تعرفين أن هذه العبارة ليست صحيحة، إلا إذا كانت تعني المعني السلبي".

وأكد أن مادة إساءة استغلال السلطة "مخادعة تماما واختراع لا أساس له من وحي خيالك،مضيفا أن مادة عرقلة عمل الكونجرس "غير معقولة تماما وخطيرة".

وشدد ترامب في خطابه "لقد قللت من أهمية الكلمة القبيحة للغاية /تقصير/.. إن ما تفعلينه أمر فظيع.. لكنك ستضطرين لتحمل تبعاته وليس أنا".

وأضاف أن "أنت تعتبرين الديمقراطية عدوا لك.. أنتم الذين تتسببون في الألم والمعاناة لجمهوريتنا من أجل مصلحتكم الشخصية والسياسية والحزبية الأنانية".