طالب اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، نوابه للمناطق الأربعة ورؤساء الأحياء، بتوجيه الإنذارات والإخطارات اللازمة لأصحاب العقارات المخالفة التى ينظمها القانون رقم 17 لسنة 2019، والخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك لضمان تنفيذ هذه الأحكام وسرعة الانتهاء من تصحيح وتقنين الأوضاع البنائية المخالفة.

وشدد المحافظ، في تصريحات له اليوم، على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لقطع المرافق عن العقار المخالف، تمهيدًا لإزالته على النحو المقرر قانونًا في حالة عدم تقدم أصحاب العقارات المخالفة بطلبات التصالح عن المخالفات إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء المختصة لدراستها والبت فيها من اللجان المشكلة لذلك الغرض وذلك في موعد أقصاه 15 يومًا من تاريخ إرسال الإنذار من الحى.

وأضاف المحافظ، أنه في حالة ثبوت تقدم أصحاب الشأن بطلبات التصالح عن المخالفات وفقًا للقانون يتعين على المختصين بالحى وكافة الجهات ذات الصلة الالتزام بإرجاء قطع المرافق عن العقار المخالف وعدم اتخاذ أي إجراءات لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأنه بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من البت في هذه الطلبات من جانب اللجان المختصة على أن يعقب ذلك إتخاذ الإجراءات اللازمة قانونًا وفقًا لنتائج وقرارات هذه اللجان وبما يتفق مع القوانين واللوائح.

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء باتخاذ ما يلزم نحو الانتهاء من إخطار أصحاب العقارات المخالفة بأن المدة المقررة قانونًا لتقديم طلبات التصالح عن المخالفات لا تتجاوز 6 أشهر تبدأ احتسابها من 7 يوليو 2019 وهو تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 وتنتهى في موعد غايته 8 يناير2020.

الجدير بالذكر أن المحافظ طالب رؤساء الأحياء، برفع تقارير أسبوعية بعدد طلبات التصالح الواردة إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء، وما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها.

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