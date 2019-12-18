رئيس جامعة بني سويف يستقبل اللواء أحمد زغلول وكيل جهاز المخابرات السابق

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اللواء أحمد زغلول وكيل جهاز المخابرات الأسبق وذلك على هامش زيارته للجامعة للمشاركة في ندوة بكلية السياسة والاقتصاد بعنوان "تنمية سيناء وتحديات آفاق المستقبل"، بحضور الدكتور على مسعود عميد الكلية والدكتور كريم العمدة استاذ الاقتصاد السياسي.

وأكد دكتور منصور أن الندوة تأتي في إطار حرص الجامعة على تكثيف التدريب العملي للطلاب وربط الدراسة النظرية بالواقع العملي، الأمر الذي يضع الطلاب في محك الاختبار الحقيقي لقدراتهم والكشف عن مواطن القوة والضعف لديهم ويزيد من صقل مهاراتهم المختلفة، وذلك من خلال الاستعانة بالخبراء والكوادر المتخصصين.