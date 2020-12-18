دراسة: 21% من مصابي كورونا في بريطانيا تطول مدة تعافيهم إلى 5 أسابيع

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أفادت دراسة على عينة من البريطانيين المصابين بفيروس كورونا، بأن 21% منهم تطول مدة تعافيهم لـ5 أسابيع ما يرفع احتمال انتشار كورونا طويلة الأعراض.

ونقلت صحيفة الجارديان، عن مكتب الإحصائيات الوطنى البريطاني، بأن نصف الذين تخطوا الشهر من مدة الإصابة، بلغت 3 أشهر كاملة.

وذكرت الدراسة أن 11.5% من أصحاب الإصابات الطويلة فى الدراسة، عانوا الإعياء بينما 11.4%، عانوا السعال، بينما 10.1% عانوا المغص وآلام العضلات وفقدان الشم والتذوق والشعور بالحمة.

يقول دانى أولتن بروفيسور المناعة فى جامعة إمبريال لندن، إن كانت الأعداد هكذا فى دراسة مصغرة، فمن المخيف أن تكون نفس النسبة بين جميع مصابى العالم الذين يحتمل وصول عدد أصحاب الأعراض طويلة الأمد بينهم لـ10 ملايين.

ورغم عدم شمول الدراسة لمصابين تخطوا ال4 أشهر بالأرقام، إلا أن المكتب وثق شهادات لمصابين استمر شعورهم بالأعراض لـ8 أشهر متواصلة.

وأوضحت الدراسة أن عدد الذين عانوا أعراض طويلة الأمد فى بريطانيا، بين نهاية أغسطس، ونهاية أكتوبر الماضيين، بلغوا 186 ألف.