 إصابة حارس أتلتيكو مدريد بكورونا - بوابة الشروق
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إصابة حارس أتلتيكو مدريد بكورونا

وكالات
نشر في: الجمعة 18 ديسمبر 2020 - 3:58 م | آخر تحديث: الجمعة 18 ديسمبر 2020 - 3:58 م

أكد نادي أتلتيكو مدريد اليوم الجمعة، إصابة حارسه الكرواتي إيفو جربيتش بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن جاءت نتيجة الاختبار الذي خضع له عشية مواجهة إلتشي غدًا السبت إيجابية، وعلى الفور تم عزله بمنزل، علما بأنه لا يعاني من أية أعراض.

وبهذا سيضطر جربيتش، الذي شارك الأربعاء الماضي كأساسي مع الروخيبلانكوس في مباراة كأس ملك إسبانيا أمام كارداسار (3-0)، لإتمام فترة العزل الصحي التزاما بالبروتوكول الصحي.

وكإجراء وقائي، عدّل الأتلتي مرانه اليوم ليكون بشكل فردي كما أن وسائل الإعلام لن تتمكن من حضور أول 15 دقيقة منه التزاما بالبروتوكول الصحي.


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