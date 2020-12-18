تماشيا مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، أطلقت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، مبادرة بعنوان "اتكلم عربي"، وذلك لتعزيز الأنشطة للمواطنين ولتصحيح المفاهيم المغلوطة لهم بالخارج، منوهة إلى أن البعض منهم لا يعرف اللغة العربية.



فحفظ لغات الشعوب الأصلية أمر بالغ الأهمية، لضمان حماية الهوية الثقافية لتلك الشعوب وكرامتها والحفاظ على تراثها التقليدي.



ولكن إذا كنت تعيش في الخارج، فلا شك أنك ستضطر إلى التحدث بلغة أجنبية، ولذا باتت الكثير من اللغات تنقرض بمرور الوقت، ولكن هناك بعض الخطوات التي يمكنك أن تتبعها للمحافظة على لغتك الأم من الإندثار؛ إذ تتفق الأمم المتحدة على أن هناك طرقًا للحفاظ على اللغات السائدة في الدولة وكذلك اللهجات الأقل استخدامًا:



- إنشاء المصادر المسجلة والمطبوعة



الوثائق المسجلة والمطبوعة ضرورية للحفاظ على صوت اللغات وسياقها، حيث يعمل اللغويون وعلماء الأنثروبولوجيا والمواطنون الملتزمين على إجراء مقابلات مع اللغات وتسجيلها وتوثيقها للحفاظ عليها عبر وسائط مادية دائمة، ويتم نشر هذه المصادر وحفظها في المكتبات والمؤسسات الأكاديمية والمتاحف والمراكز الثقافية.



ومن الأمثلة العالمية على ذلك، برنامج أصوات دائمة من ناشونال جوجرافيك، ومعهد المعيشة الألسنة عن اللغات المهددة بالانقراض.



- التدريس وحضور دروس اللغة



يعد التدريس والمشاركة في فصول اللغة من أفضل الطرق للحفاظ على اللغة حية، وعادة ما يتطوع كبار السن أو يتقاضون رواتب صغيرة لقيادة الفصول في المجتمع، فالتحدث بلغة حتى لو كان في فصل دراسي فقط أو في بيئة محادثة، يكفي لإعطاء قيمة أقوى وأكبر لكلماتها ومعانيها الدقيقة.



- استخدام وسائل الإعلام



قد يبدو أن وسائل الإعلام الرقمية والاجتماعية تلعب دورًا رئيسيًا في إغراق اللغات، خاصة وأن اللغة الإنجليزية هي اللغة المهيمنة لهذه المنافذ، ولكن من ناحية أخرى، تعد هذه الطرق رئيسية لتبادل المعلومات.



ولذلك فهم يستخدمون قنوات الوسائط الاجتماعية واليوتيوب والمنصات الأخرى لإنشاء دورات تدريبية، ومشاركة التعبيرات أو الأقوال التي تتلاشى بمرور الوقت وتسجيل إصدارات من الأغاني التقليدية مع سواء صوت أو فيديو، حتى يمارسوا اللغة بأكبر قدر ممكن.



- الإصرار على التحدث بلغتك الأم



ربما يكون أحد أهم الأشياء التي يمكن للعائلات والأفراد القيام بها، هو الإصرار على التحدث بلغتهم الأم، ومقاومة الرغبة في الاستسلام للغة المجموعة المهيمنة، حتى لا تتماهى بمرور الوقت.



والمترجمون الفوريون المحترفون أداة رائعة لضمان أن المتخصصين في الأعمال يمكنهم المشاركة على قدم المساواة، للحفاظ عليها من الانقسامات اللغوية.