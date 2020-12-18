أفشة وشيكابالا يتنافسان على أفضل هدف في دوري أبطال إفريقيا

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أعلنت صفحة الكاف الرسمية عبر "فيس بوك"، عن المنافسة الأخيرة على الهدف الأفضل في دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019 - 2020.

وجمعت المنافسة النهائية على الهدف الأفضل الثنائي محمد مجدي أفشة نجم الأهلي مع محمود عبدالرازق شيكابالا نجم الزمالك.

وينافس أفشة بهدفه في مرمى الزمالك بنهائي إفريقيا فيما ينافس شيكابالا بهدفه بمرمى الأهلي بالمباراة النهائية أيضا.

جدير بالذكر أن الكاف سيعلن خلال الساعات المقبلة عن الهدف الأفضل في دوري أبطال إفريقيا عن الموسم الماضي.

يذكر أن الأهلي كان قد حسم اللقب لصالحه بعد فوزه على الزمالك في المباراة النهائية (2 - 1).