* البداية

* أغنيات لا تنسى "فوق 11 ألبوما غنائيا"

* قرار صادم بالاعتزال والانضمام لجماعة إرهابية 2012

* عودة للفن من باب الدين 2016

* حكم بالسجن 15 عاما في 2017

* حكم بالبراءة والعودة مجددا 2018

* عودة جادة للفن وهجر السياسة 2018

* نجاح باهر على يوتوب.. "ملايين المشاهدات" 2019

* هروب من لبنان وظهور نادر 2020

وأصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان، الأربعاء الماضي، حكمين غيابيين بسجن فضل شاكر 22 عاما مع الأشغال الشاقة، بالإضافة إلى تجريده من حقوقه المدنية، بتهمة "التدخل في أعمال الإرهاب"، على خلفية دعمه مجموعات متشددة شاركت في معارك ضد الجيش اللبناني قبل سنوات.ووكان الحكم الأول، قضى بسجن المغني اللبناني، واسمه الحقيقي فضل شمندر، 15 عاما مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية بعد إدانته بجرم "التدخل في أعمال الإرهاب الجنائية التي اقترفها إرهابيون مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لوجستية لهم"، بحسب قناة العربية.أما الحكم الثاني فقضى بسجن شاكر 7 سنوات مع الأشغال الشاقة والتجريد من حقوقه المدنية وتغريمه 5 ملايين ليرة لبنانية، بما يعادل 3300 دولار، وذلك بتهمة تمويله "مجموعة الأسير" المسلحة، نسبة إلى اللبناني المتشدد أحمد الأسير المسجون حاليا، والإنفاق على أفرادها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر حربية.ولد فضل شاكر في صيدا عام 1969، وبدأ الغناء في عمر 15 عامًا من خلال حفلات أفراح صغيرة ببلدته، وتوالت النجاحات في مشواره الفني، وقدم العديد من الأعمال الخالدة في ذاكرة جمهوره العربي الواسع.قدم فضل خلال مشواره الغنائي ما يزيد عن 11 ألبوما غنائيا و20 أغنية منفردة، ما بين الطرب والموسيقى الرومانسية الحديثة، بالتعاون مع شركة روتانا للإنتاج الفني، الأضخم في الوطن العربي، وكانت تعرض ألبومات على قناة روتانا كليب الرسمية.وطرح فضل مجموعة من الأغنيات الرومانسية الراسخة في ذهن جمهوره حتى اللحظة، منها أغنيات بياع القلوب، يا حياة الروح، ضحكت الدنيا، يومي بسنة، لو على قلبي، افترقنا، روح، كنت مفكر، امبارح بليل، معقول، اخدني معك، نسيت أنساك، وأغنية بعدا ع البال، والله أعلم.فاجأ فضل جمهوره في عام 2012، بقرار اعتزاله الفن، قائلا إن لديه أسباب مختلفة منها دوافع دينية، وأخرى سياسية لاحتجاجه على الأوضاع الراهنة حينها، ودعمه للثورة السورية ضد بشار الأسد.ولم يكتف فضل بالاعتزال، بل انتشرت له صور بعد قرار اعتزاله، يظهر فيها حاملاً للسلاح ومطلقا لحيته وسط حشد من جماعة "الأسير" المتطرفة في لبنان، وهو ما آثار صدمة واسعة في الوسط الفني ولدى جمهوره الواسع في الوطن العربي.فاجأ فضل جمهوره مجددًا بالعودة للغناء من خلال فيديو كليب دينى مع الشيخ مشارى راشد العفاسي، وذلك بطرح أنشودة "فقدتك"، والتى كتب كلماتها خالد العوض ولحنها ووزعها أحمد الهرمى وهندسة صوت مشارى العفاسى.لكن الأنشودة التي كان من المقرر طرحها ضمن ألبوم الشيخ مشارى الذى يحمل عنوان "قلبى محمد"، تعثر تصويرها كفيديو كليب، وسط اتهامات من العفاسي للفنان اللبناني عاصي الحلاني بالتسبب في العرقلة.وأصدرت المحكمة العسكرية الدائمة، حكمها فى ملف أحداث عبرا بالإعدام، ثم خففت الحكم إلى 15 سنة مع الأشغال شاقة وتجريده من حقوقه المدنية، وغرامة 800 ألف ليرة، وإعدام لأحمد الأسير و8 إعدامات أخرى.وفى أول تعليق بعد قرار المحكمة، رد فضل شاكر قائلاً: «والذى فجر مساجد طرابلس حر طليق.. لكن من وقف بوجه بشار وقال كفى، حكم عليه بـ15 عاما ظلما مع الأعمال الشاقة! شكرا لعدالتلكم".حصل فضل على البراءة الكاملة في عام 2018، وقال فى أول ظهور تليفزيونى له بعد غياب، إنه لم يشارك أو يحرض أو يحمل سلاحًا ضد الجيش اللبناني، وأكد أن الجيش اللبناني هو جيشه الذى يحترمه وغنى له وشاركه الكثير من الحفلات والأنشطة.ورد فضل على علاقته بالشيخ أحمد الأسير، بعد تداول أخبار بأنه السبب في انضمامه لجماعة "الأسير" المتطرفة في لبنان، قائلا إن علاقتهما ما هي إلا علاقة بين رجل يذهب إلى المسجد ويصلى ويقابل شيخ المسجد هناك.كما نفى الاتهامات الموجهة إليه بأن يكون له صلة بمعركة "عبرا"، التي وقعت بين الجيش والجماعة، مؤكدًا أنه تم تبرئته منها، وفاجأ الجميع برغبته في أن يسلم نفسه ولكن لـ"قضاء عادل نزيه" على حد وصفه.قرر فضل شاكر العودة للغناء مرة أخرى، والابتعاد عن السياسة، وكانت البداية من مصر، حيث أطلق أولى أغنياته بعنوان "شبعنا من التمثيل"، والتي كانت تتر مسلسل" لدينا أقوال أخرى"، الذي تم عرضه في رمضان 2018، بطولة الفنانة يسرا.لكن فرحة فضل لم تكتمل برغم النجاح المبهرة الذي حققته اللأغنية الجديدة على يوتيوب، فقد تم حذف صوته من تتر المسلسل وتشغيل لحن الأغنية فقط، لعدم افتعال مشكلات مع الشعب اللبناني بحسب الشركة المنتجة.وطرح فضل بعد ذلك أغنية "يلا مع السلامة"، التي تخطت 3 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب، فيما كان لا يزال يحظى بدعم كبير من جمهوره العريض.على مدار العامين الأخيرين، عاد فضل إلى الغناء من خلال إصدارات قليلة نشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة قناته على يوتيوب، حققت متابعة لافتة من الجمهور العربي.ففي عام 2018 أطلق أغنية يلا مع السلامة، وقبل يومين أغنية جديدة باللهجة المصرية، تخطت الـ8 ملايين مشاهدة.الآن يطمح فضل في العيش بعيدًا عن لبنان، خوفًا من ألا يقبله الجمهور اللبناني مرة أخرى، ويعتبر بحكم القضاء اللبناني "متهم هارب".وظهر فصل قبل أسبوعين في بث مباشر نادر، وتحدث مع جمهوره الذي رحب به بشكل كبير، وطالبه بالعودة للساحة الفنية، ولمح فضل خلال البث أنه يتعرض لمضايقات من بعض الأشخاص في لبنان التي تحاول هدم مسيرته الفنية وعرقلتها لكنه رفض التصريح عن أي شخصية على الهواء.وطرح فضل أغنيته الجديدة "ابقى قابلني"، الثلاثاء الماضي، والتي تخطت المليوني مشاهدة، خلال يومين فقط، لكن الحظ لم يخدمه وصدر الحكم ضده أمس بالحبس 22 عاما مع الشغل وتجريده من حقوقه المدنية وغرامة 5 ملايين ليرة.