مجلس الشيوخ الإيطالي يوافق على تخفيف لوائح الهجرة

وافق مجلس الشيوخ الإيطالي اليوم الجمعة، على مرسوم أمني يمهد الطريق لإلغاء إصلاحات تتعلق بالهجرة، دافع عنها وزير الداخلية المتشدد السابق ماتيو سالفيني.



ولم يعارض سوى عضوين على المرسوم في تصويت اليوم الجمعة، وجاء بعد شجار يوم الخميس، تم فيه فصل السياسيين من معسكرات مختلفة من جانب موظفي المجلس.



وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، أن الشجار اندلع بعد أن اعترض أعضاء من حزب الرابطة على عملية التصويت.



وتخفض اللوائح الجديدة الغرامات على سفن الإنقاذ البحري التي تدخل الموانئ بدون ترخيص من نصف مليون يورو إلى ما بين 10 إلى 50 ألف يورو (من 612 ألف دولار إلى ما بين 12 إلى 2ر61 ألف دولار).



وسيصبح رفض استقبال مهاجرين، هم في احتياج للحماية، أمرا أكثر صعوبة في ظل القوانين الجديدة، وسيتم تشديد تدابير مكافحة تهريب المخدرات.



كوزير للداخلية، أدخل سالفيني من حزب الرابطة اليميني قوانين عقابية ضد الهجرة في عامي 2018 و2019.



وتعهد رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، الذي شغل بالفعل منصب رئيس الوزراء في ذلك الوقت، بالتراجع عن هذه الإجراءات، بعد أن انسحب حزب الرابطة من الحكومة الائتلافية وحل محله الحزب الديمقراطي.