شركة ونقابة عمالية في أمريكا تطالبان بفرض رسوم على شركة وصلات صلب هندية

أقامت إحدى الشركات ونقابة عمالية في الولايات المتحدة دعوى أمام المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية للمطالبة بزيادة الرسوم المفروضة على صادرات شركة شاكتي فورج إنداستريز الهندية من وصلات الصلب المطروق على أساس أنه تم إعفاء هذه الشركة من رسوم الإغراق المقررة على هذه السلعة لآن وزارة التجارة الأمريكية لم تتمكن من التحقق من بيانات الشركة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

كانت الولايات المتحدة، قررت في 11 ديسمبر الحالي رسوم إغراق على وصلات الصلب المطروق الهندية. وتستخدم هذه الوصلات في صناعة النفط والغاز ومصانع الكيماويات والبتروكيماويات وأنظمة الأنابيب الصناعية، بحسب المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الولايات المتحدة استوردت وصلات صلب مطروق من الهند بقيمة 2ر104 مليون دولار خلال العام الماضي.

كانت وزارة التجارة الأمريكية، قررت هامش إغراق يتراوح بين 6ر195% و45ر293% بالنسبة لأغلب الشركات الهندية المصدرة لهذا المنتج، وهو ما يعادل فرض رسوم جمركية تتراوح بين 08ر193% و88ر290%، ولكن وزارة التجارة قد اعتبرت أن هامش الإغراق بالنسبة لشركة شاكي فورج كورب صفر في المئة وهو ما يعني إعفاءها من رسوم مكافحة الإغراق.

وأقامت شركة بوني فورج كورب الأمريكية ونقابة يونايتد ستيل ووركرز العمالية الأمريكية دعوى لإلغاء إعفاء الشركة الهندية على أساس أنها قدمت لوزارة التجارة الأمريكية بيانات غير دقيقة بشأن تكاليف المواد الخام والتشغيل، ويجب رفضها.

ورفضت وزارة التجارة الأمريكية تدقيق بيانات الشركة الهندية بسبب القيود المفروضة على حركة السفر والانتقال نتيجة جائجة فيروس كورونا المستجد.