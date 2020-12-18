 المتحدث باسم البيت الأبيض: ترامب لا يزال على استعداد لأخذ لقاح كورونا - بوابة الشروق
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المتحدث باسم البيت الأبيض: ترامب لا يزال على استعداد لأخذ لقاح كورونا

وكالات:
نشر في: الجمعة 18 ديسمبر 2020 - 11:25 م | آخر تحديث: الجمعة 18 ديسمبر 2020 - 11:25 م

قال المتحدث باسم البيت الأبيض برايان مورجينسترن، اليوم الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب لا يزال على استعداد لأخذ لقاح معتمد حديثا للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف أن ترامب سيقدم على هذه الخطوة "عندما يحين الوقت المناسب"، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي أصيب بالفعل بالفيروس وتعافى منه، وفقاً لموقع روسيا اليوم الإخباري.

يذكر أن نائب ترامب، مايك بينس، أخذ اللقاح المضاد لكورونا اليوم الجمعة.

وكان كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي قال يوم الثلاثاء، إنه يجب تطعيم ترامب والرئيس المنتخب جو بايدن ضد فيروس كورونا "في أقرب وقت ممكن".

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