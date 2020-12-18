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البنك المركزي المكسيكي يبقي سعر الفائدة دون تغيير

علم المكسيك
علم المكسيك
مكسيكو سيتي - د ب أ
نشر في: الجمعة 18 ديسمبر 2020 - 12:10 ص | آخر تحديث: الجمعة 18 ديسمبر 2020 - 12:10 ص

أبقى البنك المركزي المكسيكي على سعر فائدته الرئيسية دون تغيير، للاجتماع الثاني له على التوالي، حيث ينتظر صناع السياسة معرفة ما إذا كان تباطؤ التضخم الشهر الماضي سيتعزز قبل استئنافهم دورة التيسير النقدي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البنك المركزي برئاسة المحافظ أليخاندرو دياز دي ليون، قد صوت اليوم الخميس بتأييد 3 أصوات واعتراض صوتين للإبقاء على تكاليف الإقراض عند 25ر4 بالمئة، على الرغم من تراجع التضخم إلى قرب 3 بالمئة، وهو رقم البنك المستهدف.

كان الإبقاء على سعر الفائدة متوقعا من جانب 19 من أصل 23 خبيرا اقتصاديا استطلعت بلومبرج آراءهم، وتوقع الآربعة الآخرون خفضا بواقع ربع نقطة مئوية.

وقال البنك في بيان على موقعه الإلكتروني إنه صوت لصالح ثبات سعر الفائدة بسبب "غموض يحيط" بتوقعات التضخم.

وقال مجلس إدارة البنك إنه "من العملي حماية إطار العمل المؤسسي، وتعزيز العناصر الجوهوية على مستوى الاقتصاد الكلي، واعتماد الإجراءات الضرورية على كل من جبهتي السياسة المالية والنقدية".


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