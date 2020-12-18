 بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي التهديدات المرتبطة بتطوير الذكاء الاصطناعي العسكري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي التهديدات المرتبطة بتطوير الذكاء الاصطناعي العسكري

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ
نشر في: الجمعة 18 ديسمبر 2020 - 8:46 م | آخر تحديث: الجمعة 18 ديسمبر 2020 - 8:46 م
بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مع أعضاء مجلس الأمن الروسي اليوم الجمعة، تحييد التهديدات للأمن القومي المرتبطة بتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في جيوش العالم.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بوتين قوله خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "اليوم نعقد اجتماعًا دوريًا للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، وسنتحدث حول موضوع مهم للغاية وحساس للغاية، حول تحييد التهديدات للأمن القومي لبلدنا المرتبطة بتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي العسكري في الجيوش الرائدة في العالم".

وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أكد أن النماذج الحديثة من المعدات العسكرية القائمة على التقنيات الرقمية وعناصر الذكاء الاصطناعي بدأت في دخول الخدمة لدى القوات ويتم تجهيز القواعد البرية والجوية والبحرية بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة بوتيرة سريعة.

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