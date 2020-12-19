 المشرعون الأمريكيون يناقشون التحفيز المالي مع اقتراب الموعد النهائي للإغلاق في منتصف الليل - بوابة الشروق
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المشرعون الأمريكيون يناقشون التحفيز المالي مع اقتراب الموعد النهائي للإغلاق في منتصف الليل

الكورونا - ارشيفية
الكورونا - ارشيفية
واشنطن - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 18 ديسمبر 2020 - 11:53 م | آخر تحديث: الجمعة 18 ديسمبر 2020 - 11:53 م
واصل المشرعون الأمريكيون مفاوضاتهم بشأن حزمة تحفيز لمواجهة  تداعيات فيروس كورونا اليوم الجمعة ، قبل ساعات فقط من الموعد النهائي للتمويل الحكومي الذي قد يؤدي إلى إغلاق مؤقت للحكومة.

وكان المشرعون يأملون في أن يتمكنوا من إقرار حزمة تحفيز تقدر بنحو 900 مليار دولار وفق مشروع قانون التمويل الحكومي، مما يجبر الكونجرس على التوصل إلى حل وسط قبل الموعد النهائي المحدد منتصف ليل الجمعة (0500 بتوقيت جرينتش يوم السبت) لتمويل الحكومة.

لكن المفاوضات اصطدمت بعقبة رغم أن الجانبين قالا إنهما اقتربا من إبرام اتفاق في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

ويبدو أن إحدى القضايا الرئيسية هي الشروط التي يتبناها الحزب الجمهوري في مشروع القانون التي من شأنها أن تقيد قدرة البنك المركزي الأمريكي على الإقراض لأن الجمهوريين يشعرون بالقلق بشأن الإفراط في الإنفاق الحكومي.

وقال بريان ديس، الذي اختاره الرئيس المنتخب جو بايدن لقيادة المجلس الاقتصادي الوطني ، إن الحزمة "يجب ألا تتضمن أحكامًا غير ضرورية من شأنها أن تعرقل قدرة وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي على مواجهة الأزمات الاقتصادية".

وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة التحفيز يوم الجمعة ، فقد يمرر المشرعون مشروع قانون منفصل لتمديد التمويل الحكومي، مما يمنح الكونجرس مزيدًا من الوقت لمناقشة الموضوع بالتفصيل.

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