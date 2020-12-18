«حريم النار» يشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان القومي للمسرح

يشارك العرض المسرحي المتميز"حريم النار" إنتاج فرقة مسرح الطليعة، في المسابقة الرسمية بالمهرجان القومي للمسرح المصري، الذي تنطلق فعاليات دورته الثالثة عشر دورة "الأباء"، بعد غد الأحد، وتستمر حتى 4 يناير المقبل.



تعرض مسرحية"حريم النار"على مسرح الطليعة بالعتبة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، ضمن فعاليات المهرجان، وتعد المسرحية من الاعمال المهمة التي قدمها البيت الفني للمسرح في العام الماضي وحققت نجاحا كبيرا على مدار عرضها في عدة مواسم،والعمل مأخوذ عن الرواية العالمية "بيت برناردا ألبا" للشاعر والكاتب الأسبانى فدريكو جارسيا لوركا،وقام بتمصيره المؤلف شاذلي فرح ليحاكي الجنوب المصرى بتقاليده وموروثاته الراسخة التي تكاد تكون مقدسة بين أفراد المجتمع هناك، وهو ما يرفضه العرض وبشدة،ويسعى من خلال المسرحية إلى التصدى لتلك العادات والتقاليد القديمة المسيطرة على العقول والأفكار والموروثات الثقافية الخاطئة التى لازالت تصدر إلى مجتمعنا المتحضر حتى اليوم.



"حريم النار" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة تحت إشراف وقيادة الفنان شادي سرور مدير الفرقة، ومن تأليف وأشعار شاذلى فرح، وإعداد وإخراج محمد مكى، وبطولة الفنانين عايدة فهمي ومنال زكى ونسرين يوسف، وأميرة كامل،ونشوى إسماعيل وكرستين عاطف وعبير لطفى، موسيقى وألحان محمد حسنى، ومصمم إضاءة إبراهيم الفرن،ديكور الدكتور محمد سعد، ملابس شيماء محمود، ومصمم استعراضات العرض محمد ميزو.