 تعرف عليها.. وزيرة بلجيكية تكشف بالخطأ بيانات عن قيمة أسعار اللقاحات العالمية ضد كورونا - بوابة الشروق
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تعرف عليها.. وزيرة بلجيكية تكشف بالخطأ بيانات عن قيمة أسعار اللقاحات العالمية ضد كورونا

وكالات:
نشر في: الجمعة 18 ديسمبر 2020 - 9:34 م | آخر تحديث: الجمعة 18 ديسمبر 2020 - 9:34 م

ذكر موقع "إتش. إن.إل"، أن وزيرة الدولة البلجيكية لشؤون الميزانية إيفا دي بليكر، نشرت عبر تغريدة في موقع تويتر، بـ"الخطأ"، جدول بيانات سريا يحتوي على أسعار شراء ستة لقاحات ضد كوفيد-19.

وأشار الموقع، إلى أن الوزيرة عدلت بعد أن أدركت الخطأ، التغريدة بسرعة، لكن الصحفيين تمكنوا من التقاط نسخ عن الوثيقة، وتم توزيعها في وسائل الإعلام البلجيكية.

ووفقًا للبيانات الواردة في الجدول، جاءت قيمة الجرعة الواحدة من اللقاحات على النحو التالي:

AstraZeneca تساوي 1.78 يورو

Johnson & Johnson تساوي سبعة يورو

Sanofi / GSK تساوي 7.56 يورو

CureVac تساوي 10 يورو

BioNTech / Pfizer تساوي 12 يورو

Moderna تساوي 14.6 يورو.

والحديث هنا يجري، عن الأسعار التي ستشتري بها دول الاتحاد الأوروبي الأدوية، وبعد ذلك ستحدد كل دولة الشروط المحددة للتطعيم بشكل مستقل. في الوقت نفسه، لم تتم بعد، الموافقة على استخدام أي من هذه اللقاحات، في السوق الأوروبية.

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