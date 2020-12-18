فريق مرسيدس يلمح إلى اقتراب هاميلتون من تجديد عقده

ألمح فريق مرسيدس المنافس في سباقات سيارات فورمولا-1 إلى أن سائقه البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم اقترب من توقيع العقد الجديد مع الفريق.

ونشر فريق مرسيدس عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لهاميلتون وأرفقها بتعليق حمل كلمة "يعلن.. قريبا" ورمز تعبيري ليد تمسك بقلم.

وحملت صورة هاميلتون تصريحه :"اعتزم البقاء هنا العام المقبل. ارغب في البقاء هنا العام المقبل."

وانضم هاميلتون /35 عاما/ إلى فريق مرسيدس في عام 2013 ونجح الموسم الماضي في معادلة الرقم القياسي الأبرز للأسطورة الألماني مايكل شوماخر، بإحراز لقب بطولة العالم للمرة السابعة في مسيرته، وقد أحرز ستة من الألقاب بسيارة فريق مرسيدس.

وانتهى عقد هاميلتون بنهاية موسم 2020، لكن السائق البريطاني وكذلك توتو فولف، رئيس فريق مرسيدس، أعلنا عقب السباق الختامي الذي أقيم في أبوظبي يوم الأحد الماضي، أن تجديد العقد سيحسم قبل أعياد الكريسماس.

تجدر الإشارة إلى أنه سيجرى تكريم هاميلتون على فوزه بلقب بطولة العالم، في فعالية يقيمها الاتحاد الدولي لسباقات السيارت (فيا) في وقت لاحق اليوم الجمعة.