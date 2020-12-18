رفضت اللجنة الطبية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم إقامة مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره التونسي في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم.

وجاء رفض الاتحاد الإفريقي إقامة اللقاء هو عدم اكتمال قائمة المنتخب الوطني والتي ضمت 14 لاعبًا فقط، بعد اكتشاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبهذا القرار، يتم اعتبار المنتخب الوطني خاسرًا بثلاثية نظيفة اعتباريًا، وهو نفس ما حدث في مواجهة الجولة الأولى أمام ليبيا، ليقبع الفراعنة بالمركز الأخير دون أي نقطة.

وكانت القناة التونسية الرسمية قد أكدت أن المنتخب المصري للشباب اصطحب أحد اللاعبين المصابين بفيروس كورونا في قائمته لإكمال تشكيلته من أجل خوض مواجهة تونس.

وأفادت القناة على لسان وديع الجرئ، رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم أن مسئولي الاتحاد الإفريقي تواصلوا مع نظرائهم بالمنتخب المصري داخل غرفة خلع الملابس قبل أن يتم الاستقرار على إلغاء اللقاء.

ووفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي فإنه يجب أن تتكون قائمة الفريق المشارك في أي مباراة من 15 لاعبًا من بينهم حارسي مرمى.