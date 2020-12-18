أرتيتا يرحب بالاستمرار مع أرسنال رغم مروره بواحدة من أصعب السنوات في تاريخه

قال ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، أنه يحب التواجد مع المدفعجية على الرغم منها واحدة من أصعب سنوات النادي في تاريخه.

ويعاني أرسنال تحت القيادة الفنية لأرتيتا، الذي يكمل عامه الأول مع المدفعجية، من وضعية حرجة للغاية، حيث يحتل الفريق المركز الـ15 في البريميرليج، وهى أسوء بداية للفريق في الدوري منذ عام 1974.

ونقلت شبكة «سكاي سبورت» حديث أرتيتا، قائلًا:" لقد كانت واحدة من أكثر السنوات تحديًا في تاريخ النادي، لأسباب عديدة مختلفة، أعتقد أننا أحرزنا الكثير من التقدم، ونفذنا تغييرات إيجابية نجحت بشكل جيد".

وأضاف:" لقد مررنا بتغييرات هيكيلية وهزت النادي وقتًا كبيرًا، وبعد هزة كبيرة نحتاج للإستقرار، ونحتاج للوقت لتنفيذ ذلك".

وأوضح:" أهم ما يميز عامي الأول مع أرسنال هو الفوز باللقب، ولكن الشئ الأكثر إحباطًا هو غياب جماهيرنا عنا لنتخطى هذه اللحظات الصعبة".

وواصل:" كان يمكن أن يكون العام إيجابيًا للغاية، لكن وضعنا في الدوري أزال بريق ما فعلناه هذا العام، علينا أن نتقبل أننا لم نكن جيدين بالقدر الكافي في الدوري الموسم الحالي".

وأشار:" أعلم مدى صعوبة وظيفة المدير الفني في الظروف العادية، ولكن عندما تصل إلى ناد يمر بظروف صعبة خلال عام كامل بالإضافة لتأثير أزمة جائحة كورونا، فإن الأمور تزداد صعوبة".

وأتم:" أحب ما أفعله وأشعر أنني محظوظ لوجودي في هذا النادي، وعلينا مواجهة الظروف والأوضاع الحالية التي يمر بها النادي".